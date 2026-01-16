TRENTO. Principio di incendio nella mattinata di oggi lungo la SS 240, nel tratto tra Nago e Arco, in località strada della Maza. A prendere fuoco è stato un autocarro alimentato a gas naturale liquefatto. L’allarme è scattato poco dopo le 10.30 e ha portato all’intervento immediato dei vigili del fuoco, con l’attivazione delle procedure di sicurezza previste per mezzi a alimentazione speciale.

La strada della Maza è stata completamente chiusa al traffico. La decisione è stata assunta per garantire la sicurezza degli operatori e degli automobilisti, in attesa dell’arrivo del nucleo specializzato del Corpo permanente dei vigili del fuoco, necessario per la gestione dell’emergenza legata al gas.

Le ripercussioni sulla viabilità sono state immediate, con rallentamenti e deviazioni lungo uno dei collegamenti più utilizzati tra l’Alto Garda e la Valle del Sarca. Sul posto è presente anche la Polizia Locale Intercomunale, impegnata nella gestione del traffico e nell’assistenza agli utenti bloccati lungo l’arteria.

Non si segnalano feriti. Le operazioni di messa in sicurezza proseguono e la riapertura della SS 240 avverrà solo al termine degli accertamenti tecnici e delle verifiche sul mezzo coinvolto. L’intervento è coordinato dall’Ufficio stampa dei vigili del fuoco di Riva del Garda.