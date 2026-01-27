RIVA DEL GARDA. Un’auto a metano ha preso fuoco, nel tardio pomeriggio di oggi, nel parcheggio privato di un palazzo di sei piani in via Grez, a Riva del Garda. Le fiamme si sono estese ad altre due macchine parcheggiate accanto, e anche il cappotto esterno della casaè stato danneggiato.

Due persone anziane sono state portate al pronto soccorso di Arco per delle scottature.

Tutto è successo ieri verso le 17. Immediato l’intervento dei i vigili del fuoco di Riva del Garda che sono intervenuti con una dozzina di volontari e sei mezzi, aiutati anche dai colleghi di Arco, per spegnere il rogo mentre le persone presenti nel condominio sono state fatte evacuare in via precauzionale.

Sul posto anche due ambulanze, che hanno soccorso o due anziani, una donna di 96 anni e un uomo di 89 anni.