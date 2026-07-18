SIRMIONE. Stanno andando avanti da ore nella giornata di oggi, 18 luglio, le ricerche di un uomo disperso nelle acque del lago di Garda, a Sirmione. Secondo la ricostruzione dei soccorritori, il giovane si è tuffato per soccorrere un bambino che si trovava in difficoltà in acqua.

Il protagonista del gesto è un 29enne, residente a Corigliano Rossano, in Calabria. L'uomo è riuscito a raggiungere il piccolo e a metterlo in salvo, permettendone il recupero in sicurezza.

Dopo il salvataggio, però, il 29enne non è più riemerso. L'allarme è stato lanciato dalle persone che si trovavano con lui a bordo dell'imbarcazione che stava conducendo. Nell'area dell'incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Guardia Costiera.