LAGO DI GARDA. Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato nel primo pomeriggio di oggi dalle acque del lago di Garda, nel territorio di Bardolino. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato una persona immobile in acqua e hanno immediatamente richiesto l'intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i mezzi della Guardia Costiera, affiancati da un soccorritore dei Vigili del fuoco, che hanno provveduto al recupero della salma. Una volta riportato a riva, l'uomo è stato affidato al personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che confermarne il decesso.

Resta ora da chiarire cosa abbia provocato la morte. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l'accaduto, verificare l'identità della vittima e stabilire quando il corpo sia finito in acqua.