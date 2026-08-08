TIGNALE. Un vasto incendio boschivo sta impegnando dalla tarda serata di venerdì 8 agosto i soccorritori nell’Alto Garda bresciano. Le fiamme sono divampate attorno alle 22 in località Olzano, nel territorio comunale di Tignale, e il vento forte sta rendendo particolarmente difficili le operazioni di contenimento del rogo.

Per precauzione è stata decisa l’evacuazione di almeno cinque case vacanza, nelle quali soggiornavano turisti stranieri, e del residence La Forca. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli nelle abitazioni della zona per verificare l’eventuale presenza di persone, dal momento che molte sono seconde case o strutture utilizzate per le vacanze.

Sul posto sono al lavoro Vigili del fuoco, Protezione civile, Carabinieri forestali e volontari, impegnati a presidiare l’area e a contrastare l’avanzata delle fiamme. A seguire l’emergenza anche il sindaco Daniele Bonassi, che durante la notte, insieme ai tecnici comunali, ha coordinato gli interventi e l’organizzazione logistica.

In vista dell’impiego dei mezzi aerei antincendio sono state predisposte vasche mobili per il rifornimento dell’acqua. Tra i punti utilizzabili per il prelievo è stata individuata anche la piscina comunale.

Per la mattinata di oggi è atteso l’arrivo di Canadair ed elicotteri regionali, che dovrebbero affiancare le squadre impegnate a terra. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento, mentre le operazioni di spegnimento e successiva bonifica proseguiranno senza interruzioni.