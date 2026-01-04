RIVA DEL GARDA. Il 2026 è l’anno del centenario della SAT – Sezione di Riva del Garda, che celebra cento anni dalla fondazione con un programma diffuso lungo dodici mesi e oltre 200 appuntamenti. Le iniziative prendono il via già a gennaio con l’avvio del progetto simbolo “Le 100 Cime – la sfida del Centenario” e con un primo ciclo di eventi tra formazione, cultura ed escursioni, in attesa del momento istituzionale di marzo dedicato all’anniversario. Un percorso che intreccia memoria e futuro, coinvolgendo soci, famiglie e giovani in una proposta aperta a tutta la comunità.

Ad inaugurare l’anno del centenario è “Le 100 Cime – la sfida del Centenario”, iniziativa collettiva che invita a raggiungere cento vette, una per ogni anno di storia della Sezione. Non una competizione, ma un percorso condiviso che valorizza escursionismo, alpinismo, sci, arrampicata e bici, mettendo al centro partecipazione, consapevolezza e spirito di gruppo. Le salite possono avvenire nell’ambito delle attività sociali o in autonomia, nel rispetto di criteri minimi di impegno e sicurezza e con il divieto di ascensioni in solitaria. Ogni vetta conquistata diventa parte di un racconto comune, da condividere attraverso immagini e brevi testimonianze.



Il senso del progetto è spiegato dal presidente Michele Mandelli, che sottolinea come il centenario rappresenti “non solo una celebrazione, ma un passaggio di testimone”. In questi cento anni la Sezione è cresciuta grazie ai volontari e alla capacità di unire tradizione e innovazione. Il 2026, nelle parole del presidente, è l’occasione per rinnovarsi senza perdere le radici: continuare a prendersi cura di sentieri e rifugi e, allo stesso tempo, aprirsi ai giovani e a nuovi modi di vivere la montagna, sempre nel segno della prudenza e del rispetto dell’ambiente.



Accanto alle 100 Cime, l’avvio del centenario è segnato da una forte attenzione alla formazione. Dal 10 gennaio parte il ciclo “In montagna consapevoli”, dedicato alla sicurezza e alla corretta frequentazione dell’ambiente alpino in inverno, affiancato dal corso di sci alpinismo “La montagna innevata” e da serate di approfondimento sui rischi e le buone pratiche.



I primi mesi dell’anno sono scanditi da numerose uscite e appuntamenti, fino al 24 marzo, data in cui verranno presentati ufficialmente gli eventi principali del centenario. Un anno intero, quindi, per celebrare cento anni di persone, passione e impegno condiviso.