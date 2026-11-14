RIVA DEL GARDA. Due ragazzi feriti e un’auto ribaltata in un campo. È il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 3 di notte tra Riva del Garda e Torbole. Uscito da una galleria, il conducente dell’utilitaria ha perso il controllo in una semicurva. L’auto ha urtato il guardrail ed è finita nel campo sottostante, abbattendo un palo della luce.

Uno dei due giovani è stato sbalzato fuori ed è rimasto incastrato sotto la vettura. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Arco e Riva, l’elisoccorso e i carabinieri. I due ragazzi sono stati portati al Santa Chiara di Trento e all’ospedale di Arco: non sarebbero gravi.