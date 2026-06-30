RIVA DEL GARDA. Un'auto si è ribaltata nella serata di ieri all'interno della galleria Agnese, lungo la SS 240 di Loppio e Val di Ledro, nel tratto che collega Riva del Garda e Ledro.

L'allarme è scattato alle 19.08. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari dei corpi di Riva del Garda e Molina di Ledro, insieme ai sanitari del 118 e alla polizia stradale.

Nel ribaltamento una persona è rimasta ferita ed è stata presa in carico dal personale sanitario. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle sue condizioni.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area interessata dall'incidente, collaborando anche nella gestione della viabilità. L'episodio ha provocato inevitabili rallentamenti al traffico lungo la galleria e sulla SS 240.