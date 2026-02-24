RIVA DEL GARDA. Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, 24 febbraio, in un cantiere edile a Riva del Garda. Un operaio straniero di 52 anni, dipendente di una ditta in appalto, è rimasto ferito durante le operazioni di montaggio di una struttura metallica.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colpito alla testa da un profilato metallico che un collega stava installando sul soffitto. L’impatto gli ha provocato un trauma cranico. Immediato l’allarme ai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, che dopo le prime cure hanno disposto il trasferimento in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento. Il lavoratore è stato preso in carico dal personale medico per gli accertamenti del caso.

Le sue condizioni non sarebbero gravi: l’uomo non è in pericolo di vita. Restano da chiarire con precisione le dinamiche dell’accaduto e il rispetto delle misure di sicurezza previste nel cantiere.