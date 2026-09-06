MALCESINE. Resta critica la situazione sul Monte Altissimo, dove l’incendio continua a impegnare la macchina dei soccorsi. Dal versante interessato dal rogo si alza ancora fumo e l’area viene costantemente monitorata. A fare il punto in serata è stata la Protezione civile di Malcesine.

Questa mattina sono riprese le operazioni di spegnimento dall’alto, con i lanci d’acqua effettuati da un elicottero arrivato da Vipiteno. Nel pomeriggio il dispositivo è stato ulteriormente rafforzato con l’intervento di un Canadair, decollato dall’aeroporto di Genova.

Nonostante il lavoro svolto durante la giornata, il rogo non può ancora considerarsi spento. La situazione meteorologica, secondo quanto riferito dalla Protezione civile, non sta agevolando le operazioni. Le speranze sono riposte anche nell’arrivo delle precipitazioni, che potrebbero contribuire a contenere definitivamente i focolai ancora attivi.

Le operazioni proseguiranno anche domani. In mattinata è prevista una nuova valutazione dall’alto e sul terreno per verificare l’evoluzione dell’incendio e stabilire le successive strategie di intervento.