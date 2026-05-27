ARCO. Intervento dei vigili del fuoco in corso dalle prime ore della mattina ad Arco, nella zona di Ceole, per un incendio nell'area della Ralacarta.

L'allarme è scattato intorno alle 5.30. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di verifica e di spegnimento.

Al momento non sono ancora note le cause che hanno originato il rogo né eventuali conseguenze o danni. Ulteriori dettagli sono attesi nelle prossime ore con l'evolversi delle operazioni di intervento.