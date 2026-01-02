RIVA DEL GARDA. Incidente stradale nel primo pomeriggio lungo la SS 45 bis, nel tratto compreso tra Limone sul Garda e Campione del Garda. Per cause in corso di accertamento si è verificato uno scontro tra un furgone e un’autovettura. Due le persone rimaste ferite.

Una di queste è rimasta incastrata nell’abitacolo del furgone ed è stata estratta dai vigili del fuoco di Riva del Garda con l’ausilio delle pinze idrauliche. Sul posto sono intervenute due ambulanze per il soccorso sanitario e i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

Durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, la SS 45 bis è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, con inevitabili disagi alla circolazione.