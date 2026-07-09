RIVA DEL GARDA. Casa, sicurezza, personale nei Comuni, finanza locale, energia e digitalizzazione. Sono queste le principali priorità indicate dal Consorzio dei Comuni Trentini durante l'incontro organizzato a Riva del Garda per celebrare i trent'anni dalla sua fondazione.

Nel corso dell'evento il presidente del Consorzio, Michele Cereghini, ha spiegato che le richieste arrivano da un confronto svolto con quasi tutti i sindaci e i presidenti delle Comunità di valle. «I problemi riguardano cittadini, imprese e amministrazioni e vanno affrontati insieme, senza contrapposizioni», ha detto, chiedendo un confronto stabile tra Comuni, Provincia e Regione per trovare soluzioni condivise.

Il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha ribadito il ruolo centrale dei Comuni nell'azione amministrativa, ricordando il piano da oltre 3,2 miliardi di euro destinato alle opere pubbliche sul territorio. Ha inoltre richiamato le politiche sulla casa, il contrasto allo spopolamento delle valli e il recente accordo sulla finanza locale, approvato dal Consiglio delle autonomie locali.

All'iniziativa hanno partecipato anche il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini, che ha ricordato il ruolo dei Comuni nello sviluppo dell'Autonomia, e l'economista Stefano Zamagni, secondo cui il sistema trentino rappresenta un modello di collaborazione tra enti locali.

Il Consorzio ha infine confermato l'obiettivo di rafforzare il proprio ruolo di supporto ai Comuni, mantenendo un confronto costante con Provincia, Regione e rappresentanze economiche e sociali sulle principali sfide amministrative dei prossimi anni.