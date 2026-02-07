RIVA DEL GARDA. I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Riva del Garda hanno arrestato, nei giorni scorsi, un giovane del posto in flagranza per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, al termine di una rapida attività di indagine.

L’operazione è nata nell’ambito dei controlli intensificati sul territorio per la prevenzione e la repressione dei reati legati alla droga. Durante uno di questi servizi, i militari hanno notato un insolito via vai di ragazzi che entravano in uno stabile e uscivano dopo pochi minuti, circostanza ritenuta sospetta.

La scorsa settimana è scattata una perquisizione domiciliare di iniziativa. All’interno dell’abitazione sono stati trovati 7 panetti e 21 dosi di hashish per un totale di circa 800 grammi, oltre a 8 involucri con 117 grammi complessivi di marijuana. Sequestrati anche olio e burro aromatizzati alla marijuana, 2 dosi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e 215 euro in contanti in banconote di piccolo taglio.

La sostanza e il materiale sono stati sequestrati e saranno inviati al LASS di Laives per le analisi. Il giovane, per il quale vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari. L’arresto è stato convalidato e, su richiesta della Procura di Rovereto, è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora in uno dei comuni dell’Alto Garda.