NAGO-TORBOLE. Gianni Morandi arriva per la prima volta in concerto in Trentino. L'appuntamento è fissato per sabato 26 settembre, alle ore 16, nella suggestiva cornice della Spiaggia delle Foci del Sarca, dove il cantante sarà protagonista di una delle dodici date della tournée "C'era un ragazzo Estate 2026". Un evento destinato a richiamare migliaia di spettatori sulle rive del Garda Trentino, con uno spettacolo pensato per coinvolgere pubblici di ogni età.

Il tour, prodotto da Trident Music, nasce dopo il successo registrato nei palasport italiani e celebra i sessant'anni di "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones", il celebre brano pubblicato nel 1966 e diventato uno dei simboli della carriera di Morandi. Ancora oggi quella canzone continua a essere tra le più amate del repertorio dell'artista e rappresenta un ponte tra generazioni diverse.

Durante il concerto il pubblico potrà ascoltare molti dei brani che hanno reso Gianni Morandi uno dei protagonisti assoluti della musica italiana, alternati alle produzioni più recenti. Tra queste anche "Monghidoro", il nuovo singolo scritto per lui da Lorenzo Jovanotti e pubblicato lo scorso aprile da Epic Records/Sony Music Italy. Ad accompagnare il cantante sul palco ci sarà una band di musicisti diretta dal maestro Luca Colombo, che lo affiancherà per tutta la tournée.

L'evento è organizzato da APT Garda Dolomiti e dal Comune di Nago-Torbole, in collaborazione con Fiabamusic e Sideout Eventi, e rappresenta uno degli appuntamenti di punta della stagione autunnale sul lago. L'obiettivo è quello di consolidare il ruolo del Garda Trentino come destinazione capace di ospitare eventi musicali di richiamo nazionale, dopo il successo delle manifestazioni organizzate negli ultimi anni.

«Dopo il successo di Horizon, la grande musica torna protagonista a Torbole sul Garda con un appuntamento che siamo certi saprà richiamare un pubblico numeroso e creare un nuovo momento di festa per il territorio», ha dichiarato il presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo, Silvio Rigatti. «Portare eventi di questa qualità significa continuare a valorizzare la destinazione anche attraverso proposte capaci di coinvolgere residenti e ospiti. Ci aspetta una serata speciale, da vivere insieme con entusiasmo».

I biglietti sono già disponibili attraverso i circuiti TicketOne e Ticketmaster, con prezzi compresi tra 49,45 euro e 92 euro. Per i possessori della Crew Card, la carta riservata ai collaboratori delle strutture partner del Garda Trentino, è previsto uno sconto del 20% sul prezzo del biglietto.

Particolarmente curioso anche il commento del sindaco di Nago-Torbole, Gianni Morandi, che con il cantante condivide nome e cognome. Il primo cittadino ha raccontato di aver convissuto per oltre mezzo secolo con questa simpatica omonimia, diventata spesso motivo di battute e sorrisi.

«Devo ammettere che questa volta, da sindaco, provo un'emozione particolare», ha spiegato. «Il 26 settembre Gianni Morandi canterà a casa di Gianni Morandi. Anzi, sarà Gianni Morandi presentato da Gianni Morandi. Dopo una vita trascorsa a sentirmi chiedere "proprio come il cantante?", potrò finalmente rispondere: "Sì, questa volta è venuto lui a trovarmi"». Un siparietto che aggiunge un tocco di simpatia a un evento destinato a diventare uno dei principali appuntamenti musicali dell'autunno trentino.