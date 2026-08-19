SIRMIONE. Il porto di Sirmione 2 è stato chiuso alle imbarcazioni dopo uno sversamento di gasolio nelle acque del Garda. L'emergenza ha impegnato i vigili del fuoco fino alle 2.30 della notte.

Le squadre arrivate da Brescia, Desenzano del Garda e Milano hanno posizionato le barriere per impedire alla chiazza di allargarsi. L'oscurità non ha permesso di stabilire subito la quantità di carburante finita nel lago.

Per consentire le operazioni in sicurezza è stato vietato ogni movimento di barche, sia in entrata sia in uscita dal porto.

Questa mattina un'azienda specializzata procederà con l'aspirazione del gasolio e la bonifica delle acque. Con la luce sarà possibile valutare con maggiore precisione l'estensione dello sversamento.