RIVA DEL GARDA. Cambia il calendario delle chiusure sulla Gardesana occidentale. Le interruzioni della statale 45 bis, inizialmente previste per mercoledì 11 e giovedì 12 novembre, sono state rinviate al 18 e 19 novembre a causa delle condizioni meteorologiche. La decisione riguarda il tratto compreso tra Riva del Garda e il confine con la Lombardia.

Nelle due giornate interessate, la strada sarà chiusa al traffico dalle 8 alle 17.30. La modifica consentirà di riprogrammare gli interventi previsti nell'ambito del cantiere della Ciclovia del Garda, senza compromettere la sicurezza delle operazioni.

A determinare il rinvio è stato il maltempo, che non garantisce le condizioni necessarie per effettuare i disgaggi in parete. Si tratta delle operazioni di rimozione dei materiali rocciosi instabili, indispensabili per mettere in sicurezza il versante interessato dai lavori.

La Gardesana resterà quindi completamente percorribile per tutta questa settimana, senza le interruzioni inizialmente annunciate. Le limitazioni al traffico scatteranno soltanto la settimana successiva, mercoledì 18 e giovedì 19 novembre, nelle medesime fasce orarie.