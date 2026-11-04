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RIVA DEL GARDA. Due giorni di chiusura al traffico lungo la statale 45 bis Gardesana Occidentale per consentire l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle pareti rocciose nell’ambito della realizzazione della Ciclovia del Garda. La limitazione alla circolazione è prevista per mercoledì 11 e giovedì 12 novembre 2026, in entrambi i casi dalle 8 alle 17.30.
Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra via Giacomo Cis, a Riva del Garda, e il confine con la Lombardia. Durante le fasce orarie indicate la strada rimarrà chiusa al traffico per permettere agli operatori di effettuare in sicurezza le operazioni di disgaggio delle pareti rocciose. Le interruzioni saranno segnalate direttamente sul posto.
Gli interventi riguardano in particolare il versante che sovrasta il futuro percorso ciclabile, nel tratto compreso tra l’imbocco nord della Galleria dei Titani e il confine provinciale. Si tratta dell’unità funzionale 3.5 della Ciclovia, per la quale sono in corso le attività necessarie a garantire la sicurezza dell’infrastruttura.
La conclusione dei lavori relativi a questo tratto della Ciclovia del Garda è prevista nel 2027. Le due giornate di chiusura della Gardesana rientrano nelle operazioni programmate per la messa in sicurezza delle pareti lungo il tracciato.