GARDA. Il Garda Trentino Trail si prepara a un’edizione da record, con 2 mila partecipanti attesi da 41 nazioni e sei competizioni in programma dal 15 al 17 maggio sui sentieri dell’Alto Garda. L’undicesima edizione è stata presentata nella sala conferenze di Trentino Marketing, alla presenza dell’assessore provinciale Roberto Failoni, del presidente Matteo Paternostro, del presidente di Apt Garda Trentino Silvio Rigatti, della presidente del Coni Trento Paola Mora e del presidente Fidal Trentino Luca Zeni.



Il programma partirà venerdì 15 maggio con la Garda Trentino Extra da 150 chilometri, seguita in serata dalla Garda Trentino Trail Extra 100. Sabato spazio al trittico storico: 62 chilometri con partenza da Riva del Garda, 44 da Pieve di Ledro e 30 da Arco. Domenica chiusura con la Garda Trentino Castle Run da 12 chilometri. Già superato il record di 1.708 iscritti del 2025. Il 30% degli atleti arriva dall’estero, soprattutto da Germania, Austria, Repubblica Ceca e Francia.



Tra i nomi più attesi ci sono Nadir Maguet, Andrea Rostan, Isacco Costa, Alessia Scaini, Martina Falchetti, Andreas Reiterer, Michele Meridio, Italo Cassol, Gauthier Bonnecarrere, Vili Crv, Martina De Silvestro, Francesca Rusconi, Sofia Toniolo, Diego Angella, Lukas Mangger e l’inglese Sabrina Verjee, vincitrice con record della Extra 2024. I percorsi toccheranno i laghi di Garda, Ledro, Tenno e Cavedine, le cime dello Stivo e dell’Altissimo, le creste di Pregasina e le Alpi di Ledro.



L’evento sarà sostenuto da 500 volontari in maglia arancione e sarà inserito nel programma della prima European Outdoor Week, dal 14 al 19 maggio, con baricentro nel Garda Trentino. Crescono anche l’Expo e il Festival dell’Olio. “Attendiamo 2 mila partecipanti da 41 nazioni diverse: numeri importanti per il nostro territorio”, ha detto Roberto Failoni. Per Matteo Paternostro, la crescita conferma la capacità del Garda Trentino Trail di valorizzare ambiente, borghi e produzioni locali.