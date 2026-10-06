RIVA DEL GARDA. Sarà una Garda Trentino Half Marathon da record quella in programma domenica 8 novembre: gli iscritti hanno raggiunto quota 7.200, facendo della manifestazione uno degli appuntamenti sportivi più partecipati del Trentino. Un numero che avrebbe potuto essere ancora più alto: le iscrizioni sono state chiuse già il 20 maggio e, secondo il presidente del comitato organizzatore Sandro Poli, accogliendo tutte le richieste si sarebbe potuti arrivare vicino ai 10 mila partecipanti.

Gli organizzatori hanno però scelto di rispettare il limite stabilito per garantire qualità e sicurezza. Circa 5 mila atleti correranno la 21K, mentre oltre 1.500 sono iscritti alla 10K. Completano il programma la 4K e la Ags Kids Garda Run del sabato, dedicata ai più piccoli. A sostenere la macchina organizzativa saranno 300 volontari.

A impressionare è soprattutto il carattere internazionale della gara: il 68% degli iscritti è straniero e il 53% è rappresentato da donne. La delegazione più numerosa arriva dalla Germania, con circa 1.500 runner, seguita da 700 bielorussi, 530 polacchi e altrettanti ungheresi. Sono attesi inoltre 350 austriaci, 180 britannici, 160 russi e 160 cechi, oltre a una ventina di partecipanti dal Brasile. Gli italiani saranno circa 2.300.

Numeri che hanno anche una forte ricaduta turistica. Nell'ultima edizione l'indotto economico generato sul territorio è stato stimato in circa 3 milioni di euro, considerando runner, accompagnatori e famiglie. Tra gli atleti più attesi figurano Erik Hille e Tom Thurley, mentre in campo femminile tornerà la tre volte vincitrice Thea Heim, insieme alla campionessa uscente Katarzyna Cieslar. Al via anche gli italiani Simone Peyracchia ed Eva Serena.