RIVA DEL GARDA. A Riva del Garda la salita diventa una prova di resistenza. Sabato 26 settembre è in programma la quarta edizione di Garda Lift on Fire, la competizione che porta sulle rive del Garda vigili del fuoco provenienti da 19 nazioni, pronti a confrontarsi su un percorso breve ma particolarmente impegnativo.

La partenza sarà nel cuore della città, in piazza III Novembre, mentre il traguardo è fissato allo storico Torrione del Bastione, raggiunto attraverso la scalinata dell’ascensore panoramico. Una sfida che mette alla prova non soltanto la preparazione atletica dei partecipanti, ma anche la capacità di affrontare una salita molto impegnativa indossando l'equipaggiamento utilizzato durante gli interventi.

A raccontare meglio la difficoltà della prova sono soprattutto i numeri. Il percorso misura circa 500 metri e prevede 150 metri di dislivello, con una pendenza che oscilla tra il 28 e il 91 per cento. Lungo la salita i concorrenti dovranno affrontare 600 gradini, caratterizzati da un'alzata superiore a quella abituale, pari a circa 25 centimetri.

La difficoltà aumenta ulteriormente considerando che i vigili del fuoco affronteranno la prova muniti di autoprotettore e con un equipaggiamento dal peso complessivo di circa 25 chilogrammi. Non si tratta quindi di una semplice gara podistica in salita: il percorso è pensato per riprodurre, almeno sul piano dello sforzo fisico, alcune delle condizioni particolarmente gravose con cui i soccorritori possono confrontarsi durante il loro lavoro.

Il tracciato attraverserà così uno degli scorci più caratteristici di Riva del Garda, partendo dalla zona del porto e del centro storico per poi risalire verso il Bastione, uno dei simboli della città. La particolare conformazione del percorso rende la competizione spettacolare anche per il pubblico, che potrà seguire da vicino le diverse fasi della salita.

Saranno vigili del fuoco di 19 Paesi a contendersi la prova, in una manifestazione che negli anni ha unito la dimensione sportiva a quella professionale, mettendo al centro preparazione fisica, resistenza e spirito di squadra.

Per Riva del Garda sarà anche un'occasione per riportare nel centro cittadino una competizione dal forte impatto scenografico. Dalla piazza III Novembre al Bastione, saranno 600 i gradini da superare con 25 chili di equipaggiamento sulle spalle.

L'appuntamento è dunque fissato per sabato 26 settembre, quando la quarta edizione del Garda Lift on Fire trasformerà per un giorno la salita verso il Bastione in una sfida internazionale dedicata ai vigili del fuoco.