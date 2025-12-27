ARCO. Un dolore profondo ha colpito la comunità di Troiana e Malcesine per la prematura scomparsa di Fabrizio Bresaola, 34 anni, deceduto martedì sera, 23 dicembre, in un tragico incidente motociclistico avvenuto sulla strada per Tempesta.



Il giovane Garda ranger lascia la madre Sonia Lutterotti, il padre Luigino, il fratello Stefano e un'intera comunità che lo ricorda come persona solare e generosa, innamorato della montagna e della natura. «Questo lavoro gli aveva cambiato la vita, era rinato - ricorda il fratello Stefano - amava stare in montagna, all'aria aperta, in mezzo alla natura. Era appassionatissimo, entusiasta».



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