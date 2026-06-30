ALTO GARDA. Ha superato il 90% l'avanzamento dei lavori per la galleria Loppio-Busa, l'opera stradale strategica per l'Alto Garda il cui completamento resta confermato per la fine del 2027. È quanto emerso dal sopralluogo effettuato questo pomeriggio dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, insieme ai sindaci del territorio e ai vertici di Garda Dolomiti. Ad oggi risultano contabilizzati interventi per oltre 78,6 milioni di euro, a fronte di un importo contrattuale aggiornato di circa 87,8 milioni.

Nella galleria principale è in corso la posa della soletta di ventilazione, mentre nei tratti all'aperto - in località San Giovanni e sul versante di Maza - si lavora alle rotatorie, ai muri di sostegno e ai nuovi innesti viari. Il cronoprogramma prevede l'affidamento dei contratti per gli impianti tecnologici entro la fine dell'estate e, a seguire, di quelli per le pavimentazioni, entrambi con scadenza a fine 2027.

"Siamo di fronte a un'opera complessa - ha sottolineato Fugatti - che ha richiesto anche la delicata bonifica della discarica, affrontata nel pieno rispetto delle prescrizioni ambientali". La giornata odierna ha segnato un passo avanti anche per il successivo lotto di collegamento (da 33 milioni di euro) tra la Curva dei Rospi e il Lungolago di Loppio: sono scaduti i termini per le offerte di progettazione, che sarà affidata entro ottobre 2026. L'obiettivo è consegnare il progetto esecutivo a settembre 2027 per poi aprire il cantiere nel 2028 e chiuderlo nel 2030.