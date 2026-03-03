RIVA DEL GARDA. La polizia ha arrestato un giovane residente a Riva del Garda ritenuto responsabile di diversi furti, consumati e tentati, sia a danno di abitazioni private sia di attività ricettive commessi in città e ad Arco a partire dalla fine dello scorso mese di dicembre mentre era ai “domiciliari”.



Gli agenti hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Gip presso il tribunale di Rovereto. Le indagini condotte dal personale del commissariato di Riva del Garda, che hanno coinvolto anche i carabinieri, hanno permesso di accertare che l'autore dei diversi furti "agiva mentre si trovava in regime di detenzione domiciliare".



Il giovane è stato trasferito presso la casa circondariale di Spini di Gardolo a disposizione dell'autorità giudiziaria.