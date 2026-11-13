ARCO. Centotré candeline sulla torta e una doppia gioia da condividere con tutta la famiglia. Emma Berlanda ha festeggiato mercoledì 11 novembre 2026 il suo 103° compleanno, un traguardo straordinario reso ancora più speciale dall'arrivo del primo pronipote. E le sorprese non sono finite: presto diventerà bisnonna per la seconda volta.

Per celebrare la ricorrenza, la sindaca Arianna Fiorio ha voluto incontrare personalmente la festeggiata, portandole gli auguri dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità. Una visita che ha rappresentato anche un momento di riconoscimento per una donna che ha attraversato oltre un secolo di storia, mantenendo vivi interessi e curiosità.

«È stato un vero piacere incontrare la signora Emma – ha raccontato la sindaca Fiorio –. Credo che il suo spirito positivo e i suoi molteplici interessi siano un contributo importante per aver raggiunto questo traguardo in splendida forma». La centenaria ha trascorso la giornata circondata dall'affetto dei familiari, protagonisti insieme a lei di una festa particolarmente emozionante.

Il 2026 resterà un anno indimenticabile per Emma Berlanda. La nascita del primo pronipote ha aggiunto un nuovo capitolo alla storia della famiglia, creando un legame tra generazioni distanti più di un secolo. E presto arriverà un altro bambino. A 103 anni Emma continua a essere una preziosa custode di ricordi, esperienze e tradizioni, da tramandare ai più giovani.