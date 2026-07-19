IBIZA. Tra Elisa Maino e Guglielmo Vicario potrebbe essere nata una nuova storia d'amore. A far crescere le indiscrezioni sono una serie di indizi comparsi sui social durante una vacanza a Ibiza e rilanciati da Dagospia.

L'influencer e il portiere del Tottenham – cercato in questa sessione di calciomercato dalla Juventus e dal Napoli – sarebbero stati avvistati nella stessa località. Vicario ha inoltre pubblicato una foto di gruppo scattata nella discoteca Ushuaïa, nella quale compare anche Maino.

A rafforzare i rumors ci sono poi alcuni scambi di "like" sui rispettivi profili social, interpretati dai fan come un possibile segnale di una frequentazione.

Un ulteriore elemento è arrivato da un video pubblicato su TikTok da Elisa Maino, nel quale mostra un imponente bouquet di rose rosse accompagnato dalla frase: «Chi mi conosce sa, io sto impazzendo». Secondo le ricostruzioni circolate online, un mazzo simile era stato regalato in passato da Guglielmo Vicario alla sua ex compagna Antonella Fiordelisi. Al momento, tuttavia, nessuno dei diretti interessati ha confermato la presunta relazione.