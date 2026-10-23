DRO. Incidente in parete nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 ottobre, sulla via Lety, in località San Paolo, sopra Dro. Una climber svizzera di 62 anni è caduta mentre arrampicava da prima di cordata, riportando un trauma alla testa. La donna si trovava sul quarto tiro della via, a una quota di circa 300 metri.

L’allarme è scattato intorno alle 15.30, quando il compagno di arrampicata ha chiamato il numero unico di emergenza 112. La Centrale unica ha attivato il Soccorso alpino e speleologico trentino, con un operatore della stazione di Riva del Garda impegnato a terra a supporto delle operazioni, e richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Raggiunta la parete, il tecnico di elisoccorso ha provveduto a verricellare l’équipe sanitaria fino al punto in cui i due arrampicatori si trovavano in sosta. I sanitari hanno prestato le prime cure alla donna, stabilizzandola prima di sistemarla sulla barella e recuperarla a bordo dell’elicottero. La climber è stata quindi trasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti del caso.

Le operazioni sono proseguite con altre due rotazioni dell’elicottero. Nella prima è stato recuperato il compagno di cordata, accompagnato a terra e successivamente rientrato in autonomia. Nella seconda sono stati recuperati il materiale da arrampicata e il tecnico di elisoccorso. L’intervento si è concluso intorno alle 17.