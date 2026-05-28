ARCO. Due arresti, 16 dosi di cocaina pronte allo spaccio e oltre 10.000 euro in contanti sequestrati. È il bilancio di un duplice intervento antidroga condotto ad Arco dagli agenti della squadra investigativa del Commissariato di Polizia di Riva del Garda, nell'ambito dei controlli sul territorio dell'Alto Garda. Nel primo episodio, gli agenti hanno assistito in diretta allo scambio di stupefacenti tra un giovane e due acquirenti a bordo di un'auto, bloccando i tre e recuperando tre dosi di cocaina.

La successiva perquisizione nella stanza d'albergo del pusher ha permesso di ritrovare altre tre dosi della stessa sostanza e oltre 6.000 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita.

A distanza di pochi giorni, con dinamiche quasi identiche sempre nel centro di Arco, gli agenti hanno sorpreso un ventitreenne mentre cedeva droga ad altri due clienti in auto. Anche in questo caso la perquisizione nella camera d'albergo del giovane ha portato al sequestro di dieci dosi di cocaina e di ulteriori 4.000 euro in banconote di vario taglio. Entrambi i giovani sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Trento a disposizione dell'autorità giudiziaria.