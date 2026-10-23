ARCO. Dalla scuola primaria di Massone al palcoscenico nazionale di Reggio Emilia, passando per un riconoscimento internazionale. L'esperienza immersiva nel paesaggio sonoro realizzata dagli alunni della classe quinta nell'ambito del laboratorio «Nel gran libro del mondo, con le mie orecchie» è stata selezionata dal Forum Klanglandschaft per il convegno nazionale «I saperi dall'ascolto 2026. Suoni nella città», in programma dal 28 al 31 ottobre. Giovedì 29 ottobre Sara Maino, ideatrice e conduttrice del progetto, presenterà i risultati dell'esperienza al Conservatorio di Reggio Emilia.

Il laboratorio, sviluppato nell'anno scolastico 2025/2026, è stato realizzato grazie all'associazione Il Paradosso, in collaborazione con l'Istituto comprensivo di Arco e la cooperativa sociale AbilNova, con il patrocinio del Comune e il contributo della Fondazione Caritro. Attraverso l'ascolto attivo e un approccio inclusivo, gli studenti hanno esplorato il territorio di Massone, raccogliendo suggestioni sonore e visive per costruire una mappa collettiva del paesaggio. Un percorso ispirato alla visione galileiana del «gran libro» della natura, nel quale suoni e percezioni diventano strumenti di conoscenza dell'ambiente.

L'esperienza si è conclusa nel marzo 2026 con una mostra multimediale allo Spazio Nemos di Bolognano, progettata con particolare attenzione alle persone con disabilità sensoriali. Le creazioni degli alunni hanno inoltre ottenuto una menzione speciale al concorso internazionale «The Water We Want», promosso dal Global Network of Water Museums, la Rete mondiale dei musei dell'acqua. I lavori sono stati trasmessi anche al festival OnAir OnSite dell'Aia e su Radiophrenia Glasgow, portando l'esperienza della scuola trentina oltre i confini nazionali.

La selezione per il convegno di Reggio Emilia rappresenta un'ulteriore occasione per valorizzare il lavoro degli studenti e l'approccio educativo del laboratorio. Il Forum Klanglandschaft, associazione transnazionale europea dedicata allo studio e alla promozione del paesaggio sonoro, riunisce esperti di scienza, educazione e arte con l'obiettivo di sviluppare una maggiore consapevolezza degli ambienti acustici. Al centro dell'incontro ci saranno proprio le potenzialità dell'ascolto come strumento di conoscenza, creatività e inclusione.