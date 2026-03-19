RIVA DEL GARDA. Dall’8 aprile al 13 maggio lungo la Gardesana occidentale SS 45 bis proseguono i lavori per la realizzazione della Ciclovia del Garda e delle opere di mitigazione del rischio caduta massi nel tratto che, poco dopo il confine con la provincia di Brescia, affianca la strada, la galleria Liminadi e la galleria delle furie per circa un chilometro (dal km 106+941 fino al km 107+751).



Per consentire l’accesso ai mezzi e la sicurezza degli addetti, sarà istituito un senso unico alternato regolato da semafori con divieto di sorpasso dalle 7 alle 18 (esclusi sabato e festivi) lungo tutto il segmento della strada interessato dal cantiere.



Per tutta la durata dei lavori la velocità massima consentita nel tratto interessato dal cantiere è di 40 km/h. Il transito ai pedoni è vietato.