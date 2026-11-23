RIVA DEL GARDA. Per realizzare appena 900 metri della Ciclovia del Garda serviranno 17,2 milioni di euro, oltre sei milioni in più rispetto agli 11 milioni inizialmente stimati nel 2021. Un incremento del 56% che riaccende l'attenzione sui costi dell'infrastruttura destinata a collegare la galleria Orione alla foce del Ponale, lungo la sponda occidentale del lago.

A spiegare le ragioni dell'aumento è il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nella risposta all'interrogazione presentata dalla consigliera Lucia Coppola. Il nuovo quadro economico, approvato il 25 novembre 2025, deriva da una profonda revisione delle soluzioni progettuali, soprattutto per garantire la sicurezza di ciclisti e pedoni in un tratto caratterizzato da pareti rocciose particolarmente ripide e dal rischio di caduta massi.

Il progetto originario prevedeva un percorso quasi interamente in galleria, soluzione successivamente giudicata problematica per la gestione delle emergenze e poco attrattiva per gli utenti. La Provincia ha quindi scelto di alternare gallerie naturali, tratti artificiali e sezioni finestrate affacciate sul lago, recuperando dove possibile il vecchio tracciato della Gardesana. L'obiettivo dichiarato è conciliare protezione, fruibilità turistica e inserimento paesaggistico.

Sul fronte ambientale, Fugatti sottolinea la scelta di limitare l'impatto visivo delle nuove strutture, prevedendo rivestimenti con colori e forme ispirati alle pareti rocciose. Quanto al coinvolgimento degli enti locali, la Provincia ricorda che durante la conferenza dei servizi del 29 aprile 2025 il rappresentante del Comune di Riva del Garda aveva espresso condivisione per la soluzione progettuale, senza formulare ulteriori richieste di modifica.

Non è previsto, per ora, un nuovo aggiornamento dei costi. La Provincia ritiene adeguato il quadro economico attuale, precisando però che durante la progettazione esecutiva verrà predisposto un nuovo computo sulla base dei prezzi provinciali allora vigenti. Resta così fissata a 17,2 milioni di euro la spesa prevista per completare questo tratto della ciclovia, pari a circa 19.100 euro per metro.