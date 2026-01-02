RIVA DEL GARDA. Qualche disagio alla viabilità è in vista nelle prossime settimane lungo la statale 45 bis Gardesana occidentale, principale asse di collegamento tra Riva del Garda e la Lombardia. Il Servizio gestione strade della Provincia ha infatti disposto l’istituzione di un senso unico alternato per 58 giorni, dal 7 gennaio al 27 marzo, nella fascia oraria 7–18, in tratti diversi del percorso.



La modifica della circolazione è necessaria per consentire i lavori di messa in sicurezza delle pareti rocciose, interventi inseriti nel progetto della Ciclovia del Garda. Le opere rientrano nell’unità funzionale 3.5 e interessano più segmenti: dalla galleria Limniadi alla località Gola, da località Gola alla galleria dei Titani e dalla galleria dei Titani alla foce del Ponale.



Per limitare l’impatto sul traffico, l’impresa incaricata dovrà gestire il flusso dei veicoli con movieri in caso di code. I tratti regolati a senso unico alternato non supereranno i 150 metri di lunghezza. Previsti anche il limite di velocità a 40 chilometri orari e il divieto di sorpasso.



Un intervento strategico per la sicurezza e per la futura infrastruttura ciclabile, ma che comporterà inevitabili rallentamenti su una delle strade più trafficate dell’Alto Garda.