TRENTO. Oggi, 27 agosto, l'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (Apac) ha aggiudicato i lavori riguardanti la Ciclovia del Garda lungo il tratto di 930 metri che va dalla Galleria dei Titani alla Galleria Aurora in affiancamento alla statale 45 bis. A vincere la procedura di gara il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Pro Tech Srl (mandataria) - Consorzio Stabile Itm (mandante) con la consorziata esecutrice Neocos Srl, che ha presentato un ribasso del 12,9% per un importo complessivo degli oneri di sicurezza pari a 9,52 milioni di euro.

«La realizzazione di questa nuova porzione di ciclabile costituisce un nuovo passo avanti verso il completamento della Ciclovia del Garda. Questo nuovo tratto a poche centinaia di metri dal confine con la Lombardia, come tutti gli altri, è stato ideato e progettato per offrire ai ciclisti la possibilità di muoversi in sicurezza nello scenario unico del Garda e con una soluzione progettuale che tutela il paesaggio naturale del lago», afferma il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

Il progetto prevede la realizzazione di due segmenti in galleria naturale, in adiacenza alla stessa Galleria dei Titani. Il tracciato, inoltre, sarà interamente protetto da eventuali distacchi di materiale dal versante. Il nuovo percorso permetterà a ciclisti e pedoni che fruiscono del tratto di ciclabile tra Limone e il confine con il Trentino, di proseguire in sicurezza su un'infrastruttura ciclabile fino all'imbocco nord della galleria. La ciclovia sarà realizzata in acciaio con una struttura a mensola vincolata direttamente sulle strutture della galleria esistente, alternata da alcuni tratti su rilevato in affiancamento alla SS45 bis. Su tutte le porzioni a cielo aperto la ciclabile sarà dotata di una protezione vincolata direttamente alla struttura dei tunnel esistenti. Sopra la copertura della galleria dei Titani sono previste delle barriere paramassi a tutela della ciclabile.