RIVA DEL GARDA. Una donna di nazionalità italiana è rimasta ferita nella notte dopo essere precipitata sugli scogli mentre percorreva in bicicletta la ciclopedonale lungo la SS240, tra Riva del Garda e Torbole. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte, all'altezza della Madonnina, durante il violento fortunale che ha interessato la zona.

La donna è caduta lungo la scarpata finendo circa otto metri più in basso. Un amico che si trovava con lei è riuscito a raggiungerla, prestando il primo aiuto e lanciando l'allarme al numero unico di emergenza 112.

Sul posto sono intervenuti l'ambulanza di Trentino Emergenza e i Vigili del fuoco di Riva del Garda. I soccorritori hanno dapprima calato con le corde un infermiere per consentire le prime cure alla ferita.

Successivamente la squadra dei Vigili del fuoco si è calata fino agli scogli e ha recuperato la donna con tecniche e attrezzature speleo-alpinistiche, riportandola in sicurezza sulla sede stradale. Sul luogo dell'intervento è arrivata anche una pattuglia della Polizia di Stato. La ciclista è stata quindi trasportata al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso.