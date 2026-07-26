TORBOLE. Momenti di forte apprensione negli scorsi giorni a Torbole, dove un bimbo di appena otto mesi ha ingerito accidentalmente del detersivo mentre si trovava a bordo dell'auto insieme alla madre.

L'allarme è scattato all'ingresso del parcheggio della Conca d'Oro, dove in pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco di Riva del Garda, i sanitari di Trentino Emergenza e un'ambulanza della Croce Rossa. La madre, comprensibilmente sotto shock, ha dato subito l'allarme.

All'arrivo dei soccorritori il lattante era cosciente. Dopo le prime cure sul posto è stato affidato al personale sanitario per il trasporto e gli accertamenti del caso.