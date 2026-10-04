RIVA DEL GARDA. Cinquant’anni sulle strade d’Italia e d’Europa. La Cooperativa Autotrasportatori Arco ha celebrato oggi a Riva del Garda il mezzo secolo di attività, alla presenza del presidente della Provincia Maurizio Fugatti, del vicepresidente Achille Spinelli e del presidente della Federazione Trentina della Cooperazione Renato Dalpalù.

Nata nell’ottobre del 1976 dall’iniziativa di dieci artigiani autotrasportatori, la cooperativa è cresciuta fino a contare oggi 17 soci, 80 mezzi e 21 dipendenti. Il fatturato, dai 200 milioni di lire del 1977, ha raggiunto nel 2025 i 16,79 milioni di euro.

«Cinquant’anni testimoniano non soltanto la crescita di una realtà aziendale, ma l’evoluzione della nostra comunità», ha sottolineato Fugatti. Spinelli ha evidenziato il ruolo dell’autotrasporto per l’economia trentina e le difficoltà legate all’aumento dei costi, mentre Dalpalù ha ricordato le prossime sfide, dal ricambio generazionale alla transizione della flotta.

Oggi la Cooperativa Autotrasportatori Arco è guidata dal presidente Attilio Zucchelli e opera su scala internazionale, mantenendo le proprie radici nell’Alto Garda.