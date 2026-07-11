GARDA. Motori su di giri, gomme che fumano sull'asfalto e decine di persone che riprendono la scena col telefono a pochi metri dalle vetture. È quanto è successo nelle ultime notti sul lago di Garda, dove migliaia di appassionati di auto elaborate hanno organizzato una serie di raduni illegali.

Il copione si è ripetuto uguale nelle ultime due notti. Dopo i primi video in rete e le segnalazioni dei residenti, sono arrivate le pattuglie. All'arrivo degli agenti, però, i gruppi si erano già dispersi per ritrovarsi poco dopo in un'altra zona. Uno spostamento continuo che ha reso difficili i controlli delle forze dell'ordine e ha vanificato i posti di blocco.

Dietro i raduni c'è un'organizzazione precisa. Il luogo dell'incontro non viene mai reso noto in anticipo: le indicazioni girano su pagine dedicate e gruppi chiusi, e la posizione definitiva si scopre solo poche ore prima. I raduni di quest’anno fanno parte del "Gardasee Illegal Night 26" e hanno previsto più punti di ritrovo nella stessa notte, con spostamenti rapidi per sfuggire ai controlli.