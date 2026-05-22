LINFANO. Grave incidente nella tarda serata di oggi, 22 maggio, nella zona del Linfano, tra Torbole e Arco, dove un’auto è finita contro la terrazza del ristorante Peter Brunel. Alla guida della vettura c’era un uomo di 31 anni. Secondo le prime informazioni, l’auto avrebbe viaggiato a velocità molto sostenuta prima di uscire di strada e terminare la corsa nell’area esterna del locale.



Immediato l’intervento dei soccorsi. Il conducente è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato in elicottero all’ospedale. Al momento del soccorso, secondo quanto emerso, sarebbe stato cosciente.



Sul posto anche le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare le cause dell’uscita di strada.