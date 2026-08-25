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ARCO. Un distacco di roccia dal monte Colodri ha interessato nel pomeriggio di oggi, martedì 25 agosto, la località Laghel, ad Arco. Una lastra del volume stimato in circa 12-15 metri cubi si è staccata dalla parete rocciosa precipitando verso valle.
Durante la caduta la lastra si è fratturata in diversi blocchi, alcuni dei quali di dimensioni importanti. I massi hanno terminato la loro corsa senza colpire edifici, ma alcuni si sono fermati ad appena 10-15 metri da un’abitazione e da una struttura utilizzata come magazzino agricolo.
Proprio per la vicinanza dei blocchi e in attesa di accertare le condizioni del versante, le due strutture sono state evacuate in via precauzionale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Arco insieme ai tecnici del Servizio Geologico della Provincia autonoma di Trento.
Sono state effettuate le prime verifiche sulla parete e nell'area raggiunta dai massi. È prevista ora un’ispezione della nicchia di distacco, per valutare l'eventuale presenza di altro materiale instabile. In base all'esito dei controlli potrà essere disposto anche un intervento di pulizia e messa in sicurezza del versante.