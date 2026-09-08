ARCO. Una rottura dell’acquedotto sta causando problemi nella serata di oggi, martedì 8 settembre, ad Arco. A darne comunicazione sono stati i vigili del fuoco di Arco, che hanno diffuso un avviso attraverso i propri canali social per informare la popolazione.

I tecnici sono già al lavoro per individuare e riparare il guasto. Al momento non sono state fornite indicazioni sui tempi necessari per completare l’intervento né sull’estensione delle zone interessate dai possibili disservizi.

I vigili del fuoco hanno rivolto soprattutto un appello ai cittadini: non contattare la caserma per chiedere informazioni sulla rottura dell’acquedotto, in modo da evitare di sovraccaricare le linee telefoniche.

«Lasciare libere le linee della caserma per eventuali emergenze», è l’invito dei vigili del fuoco, che ringraziano la popolazione per la collaborazione mentre proseguono le operazioni per risolvere il problema.