ARCO. Niente chiusure notturne, almeno per ora, sulla strada della Maza. Il provvedimento che avrebbe dovuto interessare la statale 240 di Loppio e val di Ledro, diramazione Nago-Bolognano, a partire da questa sera e fino a sabato, è stato infatti rinviato.

La strada avrebbe dovuto essere chiusa al traffico dalle 21.30 alle 5 del mattino successivo per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza. Il calendario degli interventi è stato però riprogrammato nel corso del mese a causa di una diversa modulazione dell’attività dell’impresa esecutrice.

Alla base dello slittamento c'è in particolare la disponibilità delle forniture necessarie all'impresa. Le chiusure previste nei prossimi giorni, dunque, non scatteranno e la circolazione potrà proseguire regolarmente anche durante le ore notturne.

Gli interventi riguardano la realizzazione della nuova rotatoria nell’ambito del collegamento San Giovanni-Cretaccio. Le nuove date delle chiusure notturne saranno comunicate non appena verrà definita e aggiornata la programmazione dei lavori.

(foto Pat)