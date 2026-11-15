ARCO - «Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: quando verrò e vedrò il volto di Dio? (Salmo, 41)». Questo il salmo scelto per l'ultimo saluto a suor Anna Di Domenico, madre superiora, badessa del monastero delle Serve di Maria di Arco, presso la chiesa del monastero di via Mantova 11, scomparsa domenica scorsa, 8 novembre all'età di 84 anni. La badessa era giunta al monastero di Arco nel 1980, dopo essere stata eletta presidente della Federazione italiana delle monache Serve di Maria, un incarico di prestigio che riveste un ruolo di coordinamento e animazione fra tutti i monasteri, come riporta lo studio edito nell'anno 2013 dalla Mnemoteca del Basso Sarca, raccolto da Ivana Franceschi. Scelta dettata dalla ricerca di trovare un terreno adatto al nuovo progetto di vita monastica, sulle tracce della fondatrice dell'ordine, il cui monastero arcense venne fondato del 1669, grazie all'azione di Maria Arcangela Biondini, le cui spoglie si conservano da 300 anni nel monastero arcense.

Per le monache madre Anna è stata una guida, così come per molti semplici cittadini che frequentavano il convento. «È stata autentica "madre" di tante consorelle e confratelli che hanno vissuto in quel monastero trovando in lei una guida sicura per la propria vita», testimonia padre Lucio Pinkus, già ordinario di psicologia dinamica all'università La Sapienza di Roma e all'università di Venezia, nonché autore di numerosi saggi. Suor Anna, al secolo Annamaria Di Domenico, nata l'8 luglio 1942 a Mercato San Severino (Salerno), si era distinta per un lungo apostolato condotto nel silenzio claustrale più stretto, ma aperto ai rapporti con Arco e con gli studi relativi alla clausura e allo stesso monastero delle Servite.

Tra gli impegni assolti da suor Anna, quello di artista delle icone, alle quali aveva dedicato alcune belle mostre personali, naturalmente al di fuori dei circuiti commerciali, curate dalla Mnemoteca del Basso Sarca. Il lavoro pluriennale di suor Anna è oggi raccolto dalla Mnemoteca nella pubblicazione CONtemplazione e CONfronto, Esperienze di monache oggi che assembla le icone di suor Anna entro un diorama artistico che nulla lascia al sensazionalismo ma riflette l'umile partecipazione artistica dell'autrice. Nella sua innata modestia, suor Anna non ha mai partecipato de visu a queste mostre, delegando ad altri anche il piacere di vedere le opere. Per opera sua il convento di Arco aveva cominciato da tempo a offrire l'ospitalità nelle proprie mura, un tipo di ospitalità spirituale. Ecco come presentava tale apertura la stessa madre Anna: «Vogliamo condividere con voi una novità che, lungi dal diminuire il senso e la gioia della nostra vita, ci consente di viverla con maggiore serenità e scioltezza. Abbiamo ridimensionato ulteriormente gli spazi del monastero che molti di voi hanno conosciuto e vissuto non solo come esperienza di quiete, di pacificazione interiore, di armonia, di spiritualità ma anche di condivisione e di profonde relazioni. E contiamo di poter ospitare a titolo spirituale quanti sentono la necessità di una purificazione interiore».

Un passaggio importante del monastero di clausura è avvenuto nel 2020, con la cessione di una parte (educandato) a un locale-ristoro di classe, senza snaturare i principi monastici. La cessione di una parte del convento per permettere di dar vita a una struttura alberghiera unica, il Monastero Arx Vivendi. Il fascino delle antiche mura e l'atmosfera di meditazione sono alla base del progetto realizzato dallo studio Noa in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni culturali di Trento.