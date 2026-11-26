ARCO. Un'intera comunità si stringe attorno alla famiglia Turrini. In queste ore arrivano messaggi di cordoglio e vicinanza da tutta Arco per la scomparsa di Elisa, morta nel sonno a soli 19 anni. È una tragedia che lascia la città senza parole.

A prendere la parola per prima è la sindaca di Arco Arianna Fiorio: «Ci sono tragedie per le quali è difficile trovare le parole. Restano in gola, sospese, incapaci di farsi voce. Cala un silenzio che ha bisogno di tempo per essere spezzato. C'è il pudore di accostarsi al dolore altrui, soprattutto quando è così grande da essere sentito da un'intera comunità».

La prima cittadina rivolge poi il pensiero ai familiari: «Un dolore che ci fa sentire vicini ai genitori e a tutta la famiglia. Porto l'abbraccio della Comunità a Lara, Davide, Gabriele e a Maria Pia e Romano, che tanto si sono spesi e continuano a spendersi per gli altri. Elisa, all'inizio del suo cammino, ha improvvisamente virato la sua rotta. Un'altra anima candida ha spostato troppo presto il suo sorriso altrove. Arrivederci, Elisa».



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