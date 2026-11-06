ARCO. Cordoglio ad Arco per la scomparsa di Aurelio Zanoni, morto ieri a 75 anni mentre scendeva dall’olivo cresciuto con tanto amore davanti alla sua casa di via Dossi a Pratosaiano.

Una persona molto amata a Pratosaiano e non solo. Dopo una vita di fatica come operaio allo stabilimento «Hurth» era da alcuni anni in pensione dedicandosi alle sue passioni e al «Comitato Sant'Isidoro» di cui era insostituibile vicepresidente da molto tempo. Un ruolo operativo il suo, che portava avanti anche con l'impegno nel Comitato partecipazione Oltresarca, dove ha portato fino all'anno scorso la voce della gente di Pratosaiano all'attenzione dell'amministrazione comunale arcense. Zanoni era anche nel Comitato pastorale della parrocchia e nel 2020 era stato candidato alle elezioni comunali per la lista «Arco Cambia». D.P.



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