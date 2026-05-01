ARCO. «Basta schiamazzi e grida notturne al Parco Nelson Mandela». Al fine di far fronte alle lamentele dei residenti, la sindaca Arianna Fiorio ha firmato nei giorni scorsi l'ordinanza n. 5/2026 che introduce limitazioni alla sosta e all'utilizzo delle sedute nell'area del parco delle Braile. Il provvedimento, valido dal 20 aprile al 31 dicembre, vieta lo stazionamento sul plateatico - coperto e scoperto - del bar di proprietà comunale, nonché sulle due panchine pubbliche che si trovano di fronte allo stesso. Il divieto opera tutte le notti dalle 23.30 alle 6.



Secondo quanto si legge nell'ordinanza, la decisione fa seguito a ripetute segnalazioni da parte dei residenti della zona. Gli abitanti hanno lamentato schiamazzi, grida e, in alcuni casi, risse, attribuibili ad avventori che sostano nelle ore notturne sulle panchine e sui tavolini del bar, in modo particolare nella fascia oraria notturna in cui l'esercizio è chiuso (contrattualmente fissata alle 22).



La situazione , ricorda l'ordinanza, ha generato, nei mesi scorsi, un contenzioso civile nei confronti dell'amministrazione comunale e dei gestori del locale.L'obiettivo dell'ordinanza è «coniugare il servizio di somministrazione con la tutela della quiete pubblica e della sicurezza, in ragione della posizione del parco all'interno di un contesto residenziale».



Le eccezioni sono previste solo per le serate musicali espressamente autorizzate dall'amministrazione: in quei casi, il divieto non si applica per la durata della manifestazione e per l'area strettamente necessaria. La violazione comporta una sanzione amministrativa da 50 a 600 euro. La polizia locale e le forze dell'ordine sono incaricate di far rispettare l'ordinanza.