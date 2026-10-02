ARCO. Circa un mese di lavori, con la chiusura di un tratto ciclopedonale e possibili attese più lunghe al semaforo. Da lunedì 5 ottobre il cantiere del ponte interesserà il percorso tra il parcheggio al Ponte e l’incrocio con via della Cinta e via Segantini, verso nord. L’intervento servirà a raggiungere e collegare i sottoservizi, preparando la struttura alla configurazione finale.

Le biciclette saranno deviate sulla carreggiata, mentre il passaggio dei pedoni sarà garantito ai lati del cantiere. Durante alcune operazioni, soprattutto sulla rete del gas, le aree di lavoro saranno interdette al transito. Le reti corrono sotto la ciclabile: per eseguire gli scavi sarà quindi necessario chiuderla. Agli utenti viene chiesto di seguire la segnaletica provvisoria.

Per gli automobilisti il semaforo passerà temporaneamente da tre a quattro fasi. L’uscita da Prabi avrà un verde separato rispetto ai veicoli provenienti da sud lungo via della Cinta. Il ciclo sarà più lungo, con possibili rallentamenti nelle ore di punta. Occorrerà moderare la velocità e prestare attenzione ai ciclisti sulla strada.

Sono coinvolti AGS, SET, Fibercop e l’acquedotto. Le attività compatibili procederanno in parallelo; si valuta uno scavo comune e l’area occupata sarà ridotta progressivamente. La durata potrà variare secondo quanto emergerà dai lavori. «Per qualche settimana chiediamo a tutti un po’ di pazienza in più», dice il vicesindaco Marco Piantoni, sottolineando l’impegno a concentrare gli interventi nel minor tempo possibile.