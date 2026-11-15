ARCO. Trent'anni e non sentirli. Si è svolta ieri sera, a Palazzo Marcabruni-Giuliani, l'inaugurazione della 30esima edizione dei Mercatini di Natale di Arco, il secondo più longevo del Trentino, organizzato fin dall'inizio da Assocentro. «Abbiamo l'onore e l'onere di avere un consorzio nato con il mercatino - ha esordito il presidente Mattia Detoni - vedere bambini che 25 anni fa venivano qui mano nella mano con i genitori e che oggi portano i loro figli è un passaggio di testimone importante».

Tra le novità, l'albero di Natale finalmente al centro di piazza III Novembre. «Nel 2010 Lunelli chiedeva al Comune di spostarlo: dopo 16 anni ci siamo riusciti - ha ricordato l'assessore alla cultura Max Floriani - è un investimento duraturo e il risultato è evidente, tanto da sconfessare le polemiche». I palazzi del centro storico si accendono con il nuovo foto mapping curato dall'arcense «Atmos», a Palazzo dei Panni torna, ampliata, la Tana dell'Orso Pom e parte la collaborazione con la Biblioteca civica per avvicinare i più piccoli alla lettura. L'assessora al commercio Roberta Prandi ha rivendicato il ritorno del trenino, con due percorsi nel centro storico: «Sembra una cosa semplice, ma non lo è: serviva un bando».

Il vicesindaco Marco Piantoni ha sottolineato il ruolo dei volontari: «Un evento soltanto commerciale perde un po' di senso; quando serve a fare comunità acquista molto più valore». Per il presidente dell'Apt Garda Dolomiti Silvio Rigatti «Arco è la nostra punta di diamante: ha fatto la storia dei tanti mercatini nati dopo». Il segretario Gianni Angelini ha illustrato il calendario: serate musicali il 5 e il 19 dicembre, con apertura fino alle 22, e il «Black Christmas» dal 3 al 6 gennaio, con sconti nelle 38 casette.

Ampio l'intervento dell'assessore provinciale al turismo Roberto Failoni, che ha ricordato il sostegno della Provincia ai consorzi, legato alle difficoltà del commercio, e la scommessa vinta: «Anni fa sembrava che i mercatini di Natale fossero finiti. Invece, quando si riesce a dare una storia a questi eventi, si aprono opportunità straordinarie. Non era affatto scontato arrivare a trent'anni». Per Failoni gli eventi «sono prima di tutto per chi vive qui, e poi per chi arriva da fuori», ma serve «mettere sempre al centro l'aspetto sociale», grazie alla collaborazione tra Comune, Apt e associazioni. Un ringraziamento speciale alle forze dell'ordine: «Siete fondamentali. La vostra presenza è una garanzia di sicurezza e di attenzione al territorio: quando vediamo una divisa siamo tutti più tranquilli».

Emozionato lo storico presidente Bruno Lunelli: «Il mercatino è nato dalla crisi». Allora i clienti migravano verso gli outlet del Veronese. «Siamo partiti con 20 casette e siamo qui dopo trent'anni: è una bella resilienza. Ringrazio chi ci ha creduto allora e purtroppo non c'è più: Mario Parisi, Marco Modena e Albino Marchi». Il suo successore Andrea Cobbe ha ricordato le sfide degli ultimi anni, dalla legge antiterrorismo al Covid fino ai bandi: «Chi diceva che i mercatini erano morti diceva una fesseria: oggi sono più vivi che mai».

R.V.