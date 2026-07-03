ARCO. Era stato espulso e rimpatriato nel proprio Paese d'origine lo scorso marzo, ma è rientrato in Italia. Un giovane straniero è stato arrestato dalla Polizia di Stato ad Arco, dove è stato trovato in possesso di 50 dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere cedute.

L'intervento è scattato nei giorni scorsi dopo un alert del Servizio Alloggiati del Ministero dell'Interno. Gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Riva del Garda hanno individuato il giovane all'esterno della struttura ricettiva dove aveva preso alloggio, nel centro di Arco.

Durante il controllo gli agenti hanno trovato nella tasca dei pantaloni cinque dosi di cocaina già confezionate. La successiva perquisizione della stanza del B&B occupata dall'uomo ha consentito di recuperare altre 45 dosi della stessa sostanza, anch'esse pronte per la vendita.

Il giovane è stato quindi arrestato e trasferito nella casa circondariale di Trento, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria. Come previsto dalla legge, la sua eventuale responsabilità penale sarà accertata solo con una sentenza definitiva.