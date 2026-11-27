ARCO. Il ponte storico sul Sarca chiuderà al traffico per due notti, dalle 21 alle 6, nella prima settimana di dicembre. La prima chiusura servirà a scaricare il parapetto, la seconda a posare la nuova passerella pedonale sul lato nord. Il Comune comunicherà le date definitive appena saranno confermate.

I pezzi della nuova passerella sono stati scaricati in una sola notte e sono pronti per l’assemblaggio. Il parapetto dovrebbe arrivare mercoledì 2 dicembre 2026. La data resta indicativa per la complessità del trasporto. Il montaggio è previsto per il giorno seguente, prima del varo con due gru, una sul lato est del ponte e l’altra sul lato ovest.

Nella notte del varo sarà chiusa per ragioni di sicurezza anche la passerella pedonale provvisoria sul lato sud. Chi si sposta a piedi potrà attraversare il fiume sulla passerella del campeggio, a nord, o su quella dell’ex oratorio, a sud.

Dopo la posa saranno completati i lavori necessari per l’apertura provvisoria della passerella pedonale nord. A quel punto sarà smontato il passaggio temporaneo sul lato sud e il cantiere si sposterà su quel versante del ponte per realizzare la seconda passerella, riservata a pedoni e ciclisti.