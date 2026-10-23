ARCO. Dopo il rinvio della scorsa settimana a causa della pioggia, torna domenica 25 ottobre «Da campanil a campanil», la passeggiata alla scoperta dei paesi del Romarzollese, tra prodotti tipici, arte e tradizioni. Un itinerario che attraversa Ceole, Varignano, Vigne e Chiarano, offrendo l'occasione di conoscere la storia e il patrimonio culturale delle frazioni di Arco. Il percorso è accessibile anche alle persone in carrozzina, con degustazioni adatte anche ai vegetariani. La quota di partecipazione è di 10 euro, mentre per i bambini fino a dieci anni l'iscrizione è gratuita.

Il ritrovo è previsto al parcheggio del santuario della Madonna delle Grazie a Ceole, dove dalle 9 saranno aperte le iscrizioni e distribuiti i ticket per le degustazioni. Dalle 9.30 alle 10.30 il professor Romano Turrini guiderà la visita alla chiesa, al chiostro e al santuario. La passeggiata proseguirà quindi verso Varignano, dove dalle 10.30 alle 12.30, in piazza San Michele, saranno proposti un aperitivo a cura del Comitato di valorizzazione e una degustazione di succo di mela dell'agritur Maso 4 Stagioni. Previsti anche un'esposizione di opere di artisti locali e l'accesso libero alla chiesa.

Dalle 12.30 alle 13.30 la tappa sarà a Vigne, in piazza Povoli, con polenta e crema di formaggio, crostini accompagnati da olio extravergine biologico dell'agritur Maso Botes, musica ed esposizioni artistiche. In programma anche una visita alla chiesa di San Giacomo con Guido Bresciani. Successivamente, dalle 13.30 alle 15, il percorso raggiungerà Chiarano, dove in piazza Sant'Antonio si potranno degustare formaggi dell'azienda agricola Angelini e miele dell'apicoltura Helianthus di Emanuele Pesaresi, oltre ad ammirare opere d'arte e visitare la chiesa. In piazza San Marcello saranno serviti gnocchi di pane con salsa di zucca o pomodoro.

La conclusione è prevista tra le 15 e le 16 al bar dell'US Baone a Vigne, con strudel di mele e caffè. «Da campanil a campanil» è un'iniziativa del Comitato di partecipazione di Romarzollo, organizzata in collaborazione con il Comune di Arco, il Comitato di valorizzazione Varignano, l'Associazione tutela del Romarzollo, il Comitato Santi Antonio e Marcello, la società sportiva US Baone e il Consorzio di protezione e valorizzazione di San Giovanni al Monte e Gorghi di Arco. Un appuntamento che unisce convivialità e valorizzazione del territorio, coinvolgendo associazioni, produttori e artisti locali.